«Яндекс» объединит бизнес по продвижению СТМ продуктов питания в единое направление

«Яндекс» объединит бизнес по продвижению собственных торговых марок (СТМ) продуктов питания в «Лавке» и «Маркете» в единое направление, сообщил Sostav представитель компании. Развитием направления займётся объединённая команда сервисов. Она будет отвечать как за существующие бренды «Из Лавки» и «Кстати на Маркете», так и за новые, например, «Мой Маркет».

Под СТМ «Яндекс» продаёт продукты и готовую еду. С «Яндексом» сотрудничают более 100 российских производителей. Компания развивает несколько брендов с разным позиционированием. Под брендом «Кстати на Маркете» «Яндекс» продолжит выпускать продукты снеки, а также FMCG-товары. Ассортимент «Из Лавки» будет состоять из базовых продуктов и готовой еды.

«Яндекс» также развивает отдельное направление собственных брендов в категории нон-фуд. Компания выпускает бытовую технику и электронику Tuvio, аксессуары для смартфонов Commo, электроинструменты Nocord, а также детские товары Junion.

В октябре «Яндекс» создал новое бизнес-направление — электронной коммерции. В него вошли «Маркет», «Еда», «Лавка» и «Маркет Деливери». Отмечалось, что команды сервисов объединятся и «будут развивать их в синергии друг с другом». Направление электронной коммерции возглавит Роман Маресов, который раньше отвечал за «Еду» и «Деливери». Он также стал руководителем «Маркета».