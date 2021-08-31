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31.08.2021 в 10:51

«Яндекс» выкупит доли Uber в сервисах «Еда», «Лавка», «Доставка» и беспилотниках за $1 млрд

Также российская компания увеличит долю в совместном предприятии

«Яндекс» планирует полностью выкупить принадлежащие Uber доли в своих сервисах «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Доставка», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, говорится в блоге компании. Сумма сделки составит $1 млрд, ее планируется закрыть до конца года.

В совместном предприятии «Яндекса» и Uber, группе компаний «Яндекс.Такси», останутся такси, каршеринг и сервис аренды самокатов. При этом «Яндекс» увеличит свою долю в совместном предприятии до 71%, выкупив 4,5% акций, и в течение двух лет приобретет оставшуюся часть за $1,8−2 млрд.

Компания рассчитывает ускорить развитие бизнеса в сфере e-commerce и фудтеха «за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов», отмечают в компании.

В апреле 2019 года Uber раскрыла условия сотрудничества с «Яндексом». Так компания не могла продать свою долю в совместно предприятии до февраля 2021 года без согласия партнера. До 2025 года Uber не может конкурировать с совместным с «Яндексом» предприятием, которое, в свою очередь, может конкурировать с Uber.

Яндекс Uber
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