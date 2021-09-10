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10.09.2021 в 09:30

Xsolla не стала массово увольнять сотрудников

Роструд нашел только планируемые документы на увольнение 21 работника, а также выявил нарушения в документации

Xsolla Александра Агапитова не будет массово увольнять сотрудников. В Роструде ответили на обращение депутата Госдумы Игоря Сапко — он попросил проверить, как соблюдаются трудовые права в компании.

Ведомство подтвердило планируемое увольнение 21 сотрудника по сокращению или соглашению сторон, однако решение окончательно еще не принято работодателем. Ответ Роструда Сапко опубликовал в своем Facebook.

Роструд нашел несоблюдение трудового законодательства в компании: в Xsolla неправильно оформлялись трудовые договоры и локальные акты. Виновных привлекут к административной ответственности.

Скандал разразился в начале августа: тогда глава компании Александр Агапитов сообщил в соцсетях об увольнении 150 сотрудников по результатам анализа их рабочей активности нейросетью. Он назвал уволенных работников «невовлеченными и малопродуктивными». После скандала другие компании, включая «Альфа-Банк», заявили, что готовы принять на работу этих специалистов.

При этом после общественного резонанса руководство Xsolla заявило, что большинство сотрудников все же продолжит работу. Прокуратура и Роструд начали проверки, а один из уволенных специалистов подал в суд с требованием восстановления на работе и выплаты компенсации в размере 1 млн руб.

роструд Xsolla Александр Агапитов
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