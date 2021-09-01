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18+
01.09.2021 в 14:52

Xiaomi зарегистрировала дочернюю структуру по производству электромобилей

Компания вложит $10 млрд в развитие направления в следующие 10 лет

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Xiaomi официально зарегистрировала дочернее предприятие Xiaomi EV для производства электромобилей. Уставной капитал компании составил $10 млрд юаней ($1,55 млрд), сообщается в официальном блоге Xiaomi.

В Xiaomi EV уже задействованы около 300 сотрудников — их выбрали среди свыше 20 тыс. претендентов. При этом в компании заявляют, что со временем расширят персонал.

Сотрудники Xiaomi EV провели масштабное исследование перед официальным запуском производства. Они изучили аудиторию и отраслевые цепочки, провели более 2 тыс. опросов, а также побывали на десятке аналогичных предприятий. Xiaomi также уже купила разработчика беспилотников Deepmotion Tech за $77,37 млн.

В марте китайская компания представила электромобиль, разработанный за три месяца. В ближайшие десять лет Xiaomi потратит $10 млрд на производство электромобилей.

xiaomi Электромобиль
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