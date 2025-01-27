Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.01.2025 в 18:22

Доход Х5 Group от рекламных услуг в 2024 году составил 20 млрд рублей

Чистая выручка группы достигла 3,9 трлн рублей

1

По итогам 2024 года совокупный объем рекламных услуг, оказанных компанией Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), составил 20 млрд руб. Группа опубликовала предварительные консолидированные операционные результаты за четвертый квартал 2024 года и весь прошлый год.

Рекламный инвентарь Х5 Group включает форматы инстор-рекламы в розничных сетях «Пятерочка» и «Перекресток», цифровые каналы, спецпроекты, акции и партнерские программы.

В 2024 году компания объединила рекламные и аналитические возможности Х5 Group для поставщиков и партнеров в «единое окно» под брендом Х5 Media. Рекламодателям открыли доступ к клиентам всех бизнесов группы — это ежедневная аудитория, превышающая 24 млн человек онлайн и офлайн, а также 23 млн уникальных пользователей медиаплатформы Food.ru ежемесячно.

Чистая выручка X5 Group за четвертый квартал выросла на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1 трлн руб., за весь год — на 24,2%, до 3,9 трлн руб. Увеличение выручки произошло на фоне роста сопоставимых продаж и торговой площади.

В отчетном квартале чистая розничная выручка «Пятерочки» возросла на 18,2%, до 810,6 млрд руб., «Перекрестка» — на 14,6%, до 137,2 млрд руб., «Чижика» — на 102,3%, до 84,3 млрд руб. Выручка цифровых бизнесов увеличилась на 47%, до 61,4 млрд руб. Новых магазинов (с учетом закрытий) стало больше на 968 точек.

За весь 2024 год чистая розничная выручка «Пятерочки» выросла на 21,3%, до 3 трлн руб., «Перекрестка» — на 17,2%, до 491 млрд руб., «Чижика» — на 110,7%, до 249,5 млрд руб. Выручка цифровых бизнесов составила 200,1 млрд руб., увеличившись за год на 61,9%. Группа открыла 2,5 тыс. новых магазинов (с учетом закрытий).

годовая отчетность X5 Group квартальная отчётность
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.