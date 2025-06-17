X5 Media запустил сертификацию в области медийной и перформанс-рекламы

X5 Media начал сертифицировать агентства в области медийной и перформанс-рекламы, сообщили Sostav в компании. Там пояснили, что главная цель проекта — «помочь бизнесу в выборе квалифицированных специалистов, а также обеспечить прозрачность и гарантию качества рекламных кампаний в ретейл-медиа, запускаемых в торговых сетях, на сайтах и в мобильных приложениях X5 Group».

Сертификат подтверждает, что команда агентства обладает знаниями рекламных возможностей X5 Media: как офлайн-форматов в торговых сетях «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», так и онлайн в приложениях и на сайтах X5, а также медиаплатформы Food.ru и платформы X5 Blogger.

«Благодаря этому компания может разрабатывать эффективные стратегии с применением инструментов ретейл-медиа и проводить комплексный и объективный анализ результатов кампаний», — подчеркнули в X5 Media.

Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media: Мы видим, что рекламные возможности омниканальных ретейлеров становятся все более востребованными. Так, в 2024 году X5 Media реализовал почти 3 тыс. рекламных размещений в онлайне и офлайне. Объем нашего инвентаря и экспертизы растет, в том числе и благодаря агентствам, которые вносят существенный вклад в развитие рынка. Сейчас мы сотрудничаем более чем с 10 крупнейшими российскими рекламными агентствами. Запуск программы сертификации — это не только запрос наших клиентов и партнеров, но и часть развития ретейл-медиа как канала. В будущем мы планируем расширить наши рекламные возможности за счет подключения других бизнесов X5, таких как «Около», «X5 Клуб», сервис «Пакет» и X5 Transport".

В сертификате отражен объем сотрудничества с X5 Media. Информация поможет агентствам подтвердить экспертность и получить конкурентное преимущество, например, при участии в тендерах.

Компаниям присваивается один из четырех статусов партнерства: сертифицированный, серебряный, золотой или платиновый. На статус влияют несколько факторов, в том числе — количество клиентов, использующих рекламные возможности X5 Media, и число сотрудников, которые прошли обучение.

Получить сертификат смогут агентства, которые заключили прямой договор с X5 Media и за последние три месяца провели рекламные размещения в магазинах, приложениях и на сайтах торговых сетей ретейлера. Документ выдается после того, как сотрудник агентства прошел обучение и тестирование. Список сертифицированных компаний будет доступен на сайте X5 Media. Статус партнера нужно будет подтверждать каждый год.