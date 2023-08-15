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15.08.2023 в 17:20

X5 Group выкупила сеть «Виктория»

Компания уведомила ФАС о закрытии сделки

Х5 Group закрыла сделку по покупке сети «Виктория», входившей ранее в ГК «Дикси» совладельца группы «Меркурий» Игоря Кесаева и его партнёров, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службу (ФАС) России. Компания ранее уведомила регулятора об этом.

Исключением стали магазины в городе Долгопрудный Московской области. Они достались третьим лицам, поскольку доля в этом городе у X5 Group достигает положенных законом 25%. Это были условия, выдвинутые ФАС.

Х5 Group будет также еженедельно уведомлять ФАС о средних закупочных и розничных ценах на социально значимые продовольственные товары первой цены в магазинах сети «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево».

1 августа стало известно, что продуктовый ритейлер X5 Group (управляющая сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик») выкупит компанию «Виктория Балтия», управляющую сетью магазинов «Виктория» в Калининградской области, Москве и Подмосковье, магазинами «Дёшево» в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом «КЭШ» в Калининграде.

Сделка ритейлер X5 Group
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