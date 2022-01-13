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13.01.2022 в 14:30

В рекламе биде Geberit показали пятую точку – в кампании от Wunderman Thompson её сыграли ладони

Провокационный креатив вызвал бурные обсуждения в соцсетях – пользователи представили свои версии роликов. Например, тверк кистей

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Бренд сантехники Geberit запустил глобальную кампанию унитаза со встроенной функцией биде AquaClean — агентство Wunderman Thompson Germany решило рассказать о прямом назначении девайса с помощью трансляции кадров с обнажённым телом.

Ролики образно демонстрируют ягодицы — в промо их сыграли сжатые вместе человеческие ладони. По словам креаторов, такой приём позволяет донести до аудитории ключевое сообщение о продукте в обход алгоритмов цензуры на цифровых площадках размещения.

При этом креаторы пошли по пути инклюзии — в прероллах можно заметить ладони представителей различных этнических и возрастных групп.

Как отметили авторы кампании, всё решил масштаб: через несколько секунд зритель понимает, что перед ним вовсе не провокационный контент, а демонстрация типичной гигиенической процедуры мытья рук, напоминание о которой сохраняет свою актуальность во время пандемии.

Кампания была запущена ещё в середине ноября 2021 года в Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании — креатив в формате прероллов, диджитал-активаций и наружной рекламы можно будет увидеть до марта 2022 года.

Интересно, что для успешного запуска промо в Instagram бренду пришлось пойти на небольшую хитрость: чтобы алгоритмы соцсети не удаляли размещённый контент из-за демонстрации обнажённого тела, в постах сразу раскрывался факт, что на фотографиях представлены ладони (в кадр попали браслеты и часы на кистях).

Источник: Werbewoche m&k

Также в рамках промо был запущен челлендж #Handbutts — креаторы разместили туториал, как пользователи могут продемонстрировать ягодицы с помощью рук.

Активация нашла отклик в соцсетях — бренд отметил, что в его аккаунтах можно встретить большинство положительных отзывов пользователей, а участники челленджа сняли забавные ремейки креатива. Например, их «зад» станцевал тверк.

Необычная интеграция рук в креативе и ранее использовались в кампаниях брендов — например, в январе 2021 года норвежский секс-шоп решил снять табу с темы мастурбации с помощью трогательной мелодрамы о дружбе мужчины с ладонью.

Wunderman Thompson Geberit
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