Александр Солодовников назначен гендиректором «Русской фитнес группы»

Управляющая фитнес-клубами World Class и UFC GYM Russia «Русская фитнес группа» (РФГ) сменит руководство. Николай Прянишников, который возглавлял компанию с 2015 года, уйдёт на другие проекты, а вместо него пост генерального директора займёт Александр Солодовников, работающий в инвесткомпании Mubadala, владеющей долей в РФГ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сам Прянишников сообщил изданию, что решил «начать новый этап карьеры». Он сказал, что «доволен результатами работы в World Class». Пока эксперт сосредоточится на работе в советах директоров трёх компаний, а также он рассматривает предложения о занятии руководящего поста от двух технологических компаний.

До РФГ Прянишников был вице-президентом Microsoft в Центральной и Восточной Европе, главой представительства корпорации в России и топ-менеджером «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).

Солодовников имеет опыт работы в инвестиционных структурах. Последние три года он участвовал в работе World Class как член совета директоров. С 2021 года топ-менеджер работает в инвесткомпании Mubadala из Абу-Даби, которая в 2018 году вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) выкупила 22,5% РФГ у «ВТБ Капитала».

Солодовников заявил, что продолжит работу «над развитием продуктового предложения» и займётся внедрением решений, которые должны улучшить взаимодействие с членами клубов. Президент РФГ Ольга Слуцкер подчеркнула, что его опыт как инвестора, аналитика и компетенции в цифровых технологиях сочетаются со знанием фитнес-индустрии.