Wildberries выходит на рынок Китая

Онлайн-ритейлер Wildberries планирует выйти на рынок Китая. Маркетплейс зарегистрировал свой бренд в стране во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.

Маркетплейс уже ведёт переговоры с потенциальными партнерами в Китае. До марта 2022 года Wildberries имела представительства в 18 странах мира, однако после начала СВО прекратила работу в недружественных западных странах. Сейчас она представлена в Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане.

Партнёр Cross Insights Борис Овчинников полагает, что Wildberries хочет попробовать работать в Азии в качестве замены «походу на Запад». Он считает, что маркетплейс решит привлечь на свою площадку как местных продавцов, так и российских поставщиков, которые имеют прямые контакты с локальными производителями или тех, кто занимается импортом.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что выход в новую страну помогает развивать отношения с местными продавцами, готовыми работать в том числе и на российском рынке.