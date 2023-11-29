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18+
29.11.2023 в 17:33

Wildberries будет скрывать отрицательные отзывы клиентов

Компания уведомила о новой политике партнёров

Wildberries уведомил партнёров, что с 28 ноября будет автоматически скрывать отрицательные отзывы, не относящиеся к товару или продавцу. Об этом сообщает Mash.

Речь идёт об отзывах покупателей, которые остались недовольны работой доставки, складов, пункта выдачи заказов, платным возвратом.

«Скрытые отзывы не будут учитываться в расчёте рейтинга и их не увидят покупатели», — следует из письма Wildberries партнёрам.

В послании отмечается, что это первая версия алгоритма автоматической проверки таких отзывов. Он обучается и может скрыть не те отзывы или пропустить некорректные.

В компании пообещали улучшить алгоритм, чтобы «покупатели видели только справедливые отзывы» на товары. По мере развития алгоритма все ошибочно скрытые или пропущенные некорректные отзывы будут перепроверены.

В Mash отметили, что таким образом компания хочет повысить лояльность продавцов и уменьшить количество негативных комментариев о работе самого Wildberries, пунктов выдачи заказов, затопленных складов и платных возвратов.

Wildberries отзывы
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