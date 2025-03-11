Wildberries тестирует видеоплатформу для покупателей, продавцов и блогеров

Wildberries & Russ в тестовом режиме запустила приложение с видео под названием Wibes, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании. Контентплейс позволит пользователям выбирать и покупать товары, а продавцам — продвигать продукцию.

В приложении доступны ролики продолжительностью до 90 секунд, включая обзоры, подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи. Система персонализирует ленту пользователей на основе их подписок, лайков и покупок на маркетплейсе. Товары, добавленные пользователем в корзину на видеоплатформе, автоматически появляются в его корзине и в приложении, и на сайте Wildberries.

Продавцы смогут использовать Wibes для повышения узнаваемости брендов и привлечения клиентов, а блогерам и авторам контента после тестового периода будет доступна монетизация. Рекламодателям предложат инструменты для анализа рекламных метрик.

Глава объединенной компании, основатель Wildberries Татьяна Ким подчеркнула, что Wibes создавался как пространство для удобного онлайн-шопинга через видео. Она уже завела личный аккаунт и начала тестировать платформу.

Приложение Wibes доступно для скачивания в Google Play и AppStore. В beta-версии пользователи уже могут просматривать сотни тысяч роликов от более чем 1 тыс. продавцов и блогеров.