Washington Redskins сменил название на Washington Football Team из-за обвинений в расизме

Американский футбольный клуб Washington Redskins сменил название на Washington Football Team после того, как столкнулся с обвинениями в расизме и угрозами разрыва партнерских контрактов. Это не окончательное решение, говорится в сообщении на сайте команды.

Клуб уже поменял логотип и попросил всех, в том числе фанатов и представителей СМИ, использовать новое название. Игрокам разработали новую форму. В Washington Football Team уточнили, что новое наименование — временное, и через сезон команда окончательно определится.

Временное решение позволит «тщательно поработать над брендингом», добавили представители клуба. Они обещают, что в течение 50 дней слово Redskins исчезнет из всех атрибутов и партнерств, в частности, FedExField и Redskins Park.

Washington Football Team анонсировала смену названия 3 июля. Днем ранее инвесторы попросили Nike, PepsiCo и FedEx не сотрудничать с командой из-за расизма: redskin — сленговое обозначение коренных американцев в США; многие считают слово оскорбительным. Три разных письма подписали 87 инвестиционных компаний и акционеров.

Вопросы к клубу из-за названия возникали «в течение десятилетий»; против него подавали несколько судебных исков. Однако в 2013 году владелец команды Ден Снайдер заявил, что он «никогда не поменяет название» клуба.