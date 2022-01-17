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17.01.2022 в 09:40

Американская сеть Walmart присоединится к метавселенной с NFT и криптовалютой

Американский ритейлер подал заявки на регистрацию товарных знаков, в которых содержится информация о токенах и виртуальной валюте

Американская розничная сеть Walmart намерена присоединиться к метавселенной — ритейлер собирается создать свою криптовалюту и коллекцию NFT (невзаимозаменяемых токенов). В конце декабря компания подала заявки на регистрацию товарных знаков для виртуальных товаров — в одной из них указаны данные о криптовалюте и токенах, сообщает CNBC со ссылкой на данные Бюро по патентам и товарным знакам США.

Заявки Walmart на товарные знаки указывают на намерение компании продавать виртуальные товары, включая электронику, декор для дома, игрушки, средства гигиены и спорттовары. Компания подала семь отдельных заявок.

Отдельные заявки в компании не прокомментировали, но заявили, что исследуют влияние новых технологий на будущие впечатления от покупок. В процессе тестирования некоторые идеи воплощаются в продуктах или услугах, которые доходят до пользователей, заявили в Walmart изданию.

По словам адвоката по товарным знакам Джоша Гербена, ритейлер собирается решить «проблемы криптовалюты, метавселенной и виртуального мира». Он также заметил, что со сменой названия Facebook на Meta компании начали показывать, как они намерены войти в метавселенную.

На прошлой неделе Procter & Gamble присоединился к глобальному тренду по созданию собственной метавселенной — бьюти-направление крупнейшего FMCG-игрока представила на выставке CES 2022 виртуальный мир BeautySphere. В нём пользователи смогут изучить состав продукции P&G Beauty, посетить стримы, выполнять интерактивные задания и узнать о принципах «ответственной красоты».

Walmart Криптовалюта NFT
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