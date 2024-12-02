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18+
02.12.2024 в 18:47

Центробанк и Минюст хотят ограничить взыскание долгов россиян в обход суда

Они готовят изменения в законодательство

В России хотят ограничить возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц с помощью исполнительной надписи нотариуса. Такие изменения в законодательство готовят Центробанк, Министерство юстиции и Федеральная нотариальная палата, пишет РБК.

Исполнительная надпись представляет собой специальную отметку нотариуса, которая проставляется на оригинале кредитного договора. Она позволяет взыскивать деньги или имущество с должника через судебных приставов без проведения судебных разбирательств. Речь идёт только о долгах перед банками.

В августе российский лидер Владимир Путин дал поручение ЦБ и правительству проработать вопрос информирования заёмщиков о сборе долгов с помощью исполнительной надписи нотариуса. Также регулятору и кабмину было поручено обеспечить право россиян отказаться от такого взаимодействия с кредиторами.

В числе предложений Центробанка — требование к кредитным организациям добавлять в договоры пункт о согласии или отказе заёмщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса. Кроме того, регулятор считает необходимым обязать банки информировать клиентов о таком способе сбора долгов, сроках совершения и обжалования надписи нотариуса и праве не соглашаться на указанный метод взыскания задолженности.

Ранее сообщалось, что уровень «кредитной сознательности» россиян стал минимальным с 2020 года.

Минюст Центробанк Суд Долги
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