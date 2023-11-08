Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

KTS
СберМаркетинг
Технологии успеха

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.11.2023 в 14:40

Половина россиян поддерживают перевод вывесок на русский язык

Соответствующий законопроект ранее внесли в Госдуму

12

53% россиян поддержали законопроект о переводе всех надписей и вывесок на русский язык. По словам опрошенных, «надо беречь русский язык», «в нашей стране должно быть все понятно для нас». Такое мнение чаще высказывали респонденты старше 45 лет и те, кто не владеет английским языком. Об этом говорится в исследовании Superjob.

25% россиян высказались против законопроекта. По их мнению, «названия уже существующие менять смысла нет»; «это не первая подобная инициатива»; «сейчас явно есть направления, где финансирование гораздо нужнее, а потом уж, если лишние деньги останутся, пусть и вывесками займутся».

Каждый пятый не смог оценить законопроект и заявил, что «желательно писать на двух языках» вывески и надписи.

В конце октября депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обязывает размещать вывески и надписи, включая информацию о товаре и акциях, на русском языке. При этом тексты в рекламе на русском и других языках должны стать идентичными по содержанию. Кроме того, документом предлагается обозначать на русском языке наименования жилых комплексов и микрорайонов. Совет Федерации поддержал законопроект.

Опрос законопроект Вывески Госдума РФ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.