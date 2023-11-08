Половина россиян поддерживают перевод вывесок на русский язык

53% россиян поддержали законопроект о переводе всех надписей и вывесок на русский язык. По словам опрошенных, «надо беречь русский язык», «в нашей стране должно быть все понятно для нас». Такое мнение чаще высказывали респонденты старше 45 лет и те, кто не владеет английским языком. Об этом говорится в исследовании Superjob.

25% россиян высказались против законопроекта. По их мнению, «названия уже существующие менять смысла нет»; «это не первая подобная инициатива»; «сейчас явно есть направления, где финансирование гораздо нужнее, а потом уж, если лишние деньги останутся, пусть и вывесками займутся».

Каждый пятый не смог оценить законопроект и заявил, что «желательно писать на двух языках» вывески и надписи.

В конце октября депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обязывает размещать вывески и надписи, включая информацию о товаре и акциях, на русском языке. При этом тексты в рекламе на русском и других языках должны стать идентичными по содержанию. Кроме того, документом предлагается обозначать на русском языке наименования жилых комплексов и микрорайонов. Совет Федерации поддержал законопроект.