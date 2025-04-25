Выручка «Яндекса» в первом квартале выросла на треть

В МКПАО «Яндекс» представили неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Выручка компании выросла на 34% год к году, до 306,5 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 30%, до 48,9 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 16% против 16,5% в первом квартале 2024 года. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 41%, до 12,8 млрд руб.

Доля «Яндекса» на российском поисковом рынке выросла за год на 2,7% и составила 67,2%. Выручка бизнес-группы «Поиск и портал» увеличилась на 21%, до 113,7 млрд руб. Рост произошел благодаря развитию и повышению эффективности рекламных продуктов, расширению рекламного инвентаря и активной дистрибуции браузера и поисковых приложений.

Значительный прирост основных показателей рекламы был частично нивелирован замедлением роста бюджетов рекламодателей. Причина — негативные рыночные тенденции, в том числе высокая ключевая ставка Центробанка (составляет 21%). Рентабельность скорректированного показателя EBITDA составила 51,7% против 47,2% годом ранее.

Выручка бизнес-группы «E-commerce, райдтех и доставка» возросла на 45%, до 177,6 млрд руб. Наибольший вклад внесли сервисы электронной коммерции, где увеличение выручки составило 60%, в том числе за счет роста проникновения финтех-сервисов «Яндекса», повышения эффективности маркетинговых промоакций с применением нейросетей, кросс-продаж в супераппе «Яндекс Go» и продолжающегося увеличения рекламной выручки.

Общий скорректированный показатель EBITDA бизнес-группы «E-commerce, райдтех и доставка» вырос на 183%, до 8,1 млрд руб.

Выручка сегмента «Плюс и развлекательные сервисы» возросла на 58%, до 32,5 млрд руб. Рост обусловлен увеличением на 49% доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» и среднего дохода на пользователя (ARPU), а также устойчивой положительной динамикой других категорий выручки. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,8 млрд руб., годом ранее убыток по этому показателю был равен 0,5 млрд руб.

Доля выручки «Плюс Фантеха» в общей выручке «Яндекса» достигла 9%. Число подписчиков «Яндекс Плюса» и развлекательных сервисов выросло на 26%, до 41,3 млн. В месяц онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» смотрит 16,5 млн подписчиков «Яндекс Плюса» (рост на 35% за год), «Яндекс Музыку» слушают 28 млн подписчиков «Плюса» (увеличение на 38%). На 32% выросло время чтения и слушания книг на подписчика «Плюса» в «Яндекс Книгах».

Продажи «Яндекс Афиши» на собственном сайте и в приложении увеличились на 79%, до 11,9 млрд руб., продажи на сайтах партнеров — на 50%, до 3,2 млрд руб. За квартал на «Кинопоиске» и «Яндекс Афише» было продано 1,8 млн билетов в кино.

Выручка сегмента «Сервисы объявлений» продемонстрировала рост на 35%, до 9,3 млрд руб. на фоне укрепления положения сервиса «Яндекс Путешествия» на рынке и роста сервиса «Яндекс Недвижимость» в категории новостроек.

Убыток в указанном сегменте по скорректированному показателю EBITDA составил 0,7 млрд руб., годом ранее показатель был равен 0,4 млрд руб. Такую динамику в компании объяснили увеличением расходов на персонал, направленных на поддержку роста бизнесов в условиях временного снижения рыночной активности, а также повышением маркетинговых расходов для сохранения рыночной доли.

«Яндекс» сохранил свой прогноз на 2025 год — рост выручки более 30% год к году и скорректированный показатель EBITDA не меньше 250 млрд руб.