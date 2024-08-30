Выручка «Газпром-Медиа» составила почти 80 млрд рублей

Выручка «Газпром-Медиа» за первую половину 2024 года почти достигла 80 млрд руб., убыток зв первом полугодии 2024 года составил 7 млрд руб., следует из финансовой отчётности компании.

Медиа-бизнес группы «Газпром» получил выручку в размере 79,8 млрд руб. за полугодие. Выручка за второй квартал составила 41,1 млрд руб. Убыток за полугодие составил 7 млрд руб., а убыток за второй квартал — 4,5 млрд руб.

С 2022 года «Газпромбанк», ранее владевший «Газпром-Медиа», отчетность по МСФО не публиковал. В конце декабря 2023 года «Газпром» объявил о консолидации контрольного пакета в холдинге «Газпром-Медиа».

В числе активов «Газпром-Медиа» — телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница», онлайн-кинотеатр Premier, платформа Rutube, компании в области производства и дистрибуции фильмов, шоу и сериалов (Comedy Club Production, «Централ партнершип»), а также ряд радиостанций («Авторадио», «ЮморFM»).

Ранее АКАР подвела итоги развития российского рекламного рынка за первый квартал 2024 года. Эксперты отметили продолжающееся динамичное развитие — объем индустрии достиг уровня почти в 190 млрд руб., показав при этом очень высокую, рекордную динамику роста в 32%.