Выручка аптек в первом полугодии выросла почти на 14%

Выручка российских аптек по итогам первого полугодия увеличилась на 13,9% в сравнении с тем же периодом 2019-го. Причина кроется в подорожании лекарств и ажиотажном спросе на препараты в марте, пишут «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.

В первом полугодии российские аптеки выручили от розничной продажи лекарств 557,9 млрд рублей. В натуральном выражении продажи лекарств в январе-июне оцениваются в 2,6 млрд упаковок. Это только на 3,1% больше, чем в первом полугодии 2019-го.

Пик продаж в аптеках за прошедшую часть года пришелся на март. Тогда россияне купили лекарств на рекордные 127,2 млрд рублей. Для сравнения: в марте 2019 года продажа препаратов принесла аптекам на 46% меньше денег.

Выросла реализация всех категорий препаратов. По-прежнему наиболее популярными оставались средства для пищеварительного тракта и обмена веществ, для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также средства от ОРВИ. Рост выручки аптек обеспечило повышение цен на фоне снижения курса рубля. Так, отечественные препараты в среднем прибавили в цене 24%, импортные — 8%.

Тенденции в продажах биологически активных добавок схожи с ситуацией на рынке лекарств. По итогам первого полугодия 2020-го коммерческий рынок БАДов вырос в рублях на 21,3% относительно аналогичного периода 2019-го и составил 35,2 млрд рублей. В упаковках за этот же период продажи увеличились на 2,6%, до 158,7 млн пачек. Средневзвешенная цена выросла со 188 рублей за упаковку в июне 2019 года до 222 рублей в 2020-м.

В ближайшее время можно ожидать снижения продаж лекарств, считают специалисти. Этой весной многие покупатели стали запасаться медикаментами впрок, кроме того, они чаще обычного предпочитали брать большие упаковки.

Напомним, в России с 1 июля начали маркировать лекарства. Однако из-за введения обязательной маркировки препараты в аптеках не подорожают и не возникнет их дефицит, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Она позволит обеспечить россиян безопасными препаратами.