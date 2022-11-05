Сменить профессию — это как завести собаку: «Яндекс Практикум» снял фильмы о выпускниках

Сервис онлайн-образования «Яндекс Практикум» запустил рекламную кампанию о смене профессии. Серия документальных короткометражек основана на реальных историях выпускников сервиса и призвана развеять страхи и барьеры, которые преследуют любого человека, задумавшегося о смене профессии.

По словам бренд-менеджера «Яндекс Практикума» Таты Осиповой, переход в другую профессиональную сферу — это одно из тех решений, которые сильно влияют на человека и требуют усилий для реализации, но в итоге приносят радость. «Именно об этом и говорят герои наших роликов. Они на своем примере показывают, как смена профессии может изменить жизнь», — подчёркивает Осипова.

Героями короткометражек стали пять выпускников «Практикума» из разных городов. Один из них — Олег, который в 50 лет исполнил мечту своего детства и стал тестировщиком. Плюсом новой профессии стала возможность жить вне мегаполиса: он переехал в Протвино, работает удалённо и наслаждается прогулками по лесу.

Ларисе 41 год, она работала гидом и много путешествовала. После рождения ребенка задумалась о более стабильном заработке и карьерном росте — выучилась с нуля на аналитика данных, работает и учит сына играть в футбол.

К 27 годам Аня пробовала себя в разных направлениях: была товароведом, работала в салоне красоты и администратором в стоматологии. Но нигде не была счастлива. Теперь она UX-дизайнер в крупной компании, а за её плечами — обучение, страх перед новым и победа над ним.

Михал в 36 лет работал таксистом и когда увидел в Таксометре приглашение пройти обучение IT-профессии, сказал — «это моё». Языки программирования тогда казались ему чудом. Сейчас он закончил обучение на аналитика данных и прошел тестовое собеседование в компанию.

Сергей долго жил у океана, а вернувшись — открыл сеть магазинов фруктов: сам стоял за кассой без выходных, отбирал товар, общался с клиентами и занимался тяжелой работой. Устав от неё, начал думать: какую удаленную профессию можно освоить. Теперь он — интернет-маркетолог.

За креатив и продакшн рекламной кампании отвечало агентство UmbraPenumbra.

Состав творческой группы



«Яндекс Практикум» (клиент)

Руководитель маркетинга: Ирина Семенок

Руководитель группы бренда: Ника Дмитриева

Креативный консультант: Василий Эсманов

Бренд-менеджер: Тата Осипова

Продюсер спецпроекта: Мария Артемьева

Редактор: Юлия Печёнкина

UmbraPenumbra (креатив)

Ржиссер и художественный руководитель: Александра Крецан

Креативный продюсер: Елена Копцева

UmbraPenumbra (продакшн)

Саунд-продюсер: Михаил Епончинцев

Режиссеры монтажа: Михаил Епончинцев, Борис Романов, Сергей Илютин, Юлия Калинина

Операторы: Борис Романов, Дарья Устенко, Владислав Амелин

Звук: Валерия Домбровская

Цвет: Борис Романов

Фотоистория: Полина Рукавичкина, Мария Гельман