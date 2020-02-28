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28.02.2020 в 12:35

«ВымпелКом» объявил закрытый конкурс для исполнения «закона Яровой»

Победитель тендера будет заниматься запуском соответствующего оборудования

Российская телеком-компания «ВымпелКом» объявила закрытый конкурс на закупку систем хранения данных (СХД). Они необходимы, чтобы исполнить требования «закона Яровой», пишет РБК.

По словам одного из собеседников издания, всего в тендере два лота. Первый предполагает установку систем хранения данных в течение 2020 года и запуск оборудования в 2021 году. Второй лот — запуск систем хранения данных, поставленных в 2019 году, поставка дополнительного оборудования, его модернизация и запуск в 2021 году. Оба лота охватывают несколько десятков регионов. «ВымпелКом» проводит конкурс, чтобы реализовать следующий этап в исполнении «закона Яровой», уточнил один из источников РБК.

В самом «ВымпелКоме» комментировать закрытый тендер не стали, однако уточнили, что компания реализует «закон Яровой» в соответствии с установленным планом. За последние два года она построила столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании. Какое конкретно оборудование планируется закупить для исполнения закона, в операторе не уточнили.

Анна Айбашева, представитель «ВымпелКома»:

Мы доумощняем уже установленное оборудование в связи с активным строительством сети — за последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании.

Ранее сообщалось, что «ВымпелКом» намерен потратить на исполнение закона $45 млрд. Такой бюджет на него планировалось выделить в 2018−2022 годах. Чтобы компенсировать затраты, оператор решил повысить цены на свои архивные тарифы.

Летом 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями трафика в течение шести месяцев и предоставление их по запросу спецслужб. Для исполнения закона операторы связи купили у «Ростеха» оборудование на 10 млрд рублей.

Вымпелком Тендер закон Яровой
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