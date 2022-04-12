В 2022 году ВВП России снизится более чем на 10%

Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по объёму российской экономики на 2022 год. Согласно прогнозу, снижение валового внутреннего продукта (ВВП) может составить более 10%. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление председателя Счётной палаты Алексея Кудрина на заседании бюджетного комитета Совфеда.

По словам Кудрина, падение ВВП повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми субъектами страны. Федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.

Минфин в связи с этим проводит перераспределение расходов внутри бюджета, отметил председатель Счётной палаты. «В этом году нам придётся больше работать, в том числе мониторить эти вопросы», — подчеркнул Кудрин.

Ранее Всемирный банк дал прогноз, что из-за военной операции на Украине и санкций западных стран падение ВВП России произойдёт на 11,2%. В 2023 и 2024 годах организация ожидает роста российской экономики на 0,6% и 1,3% соответственно.