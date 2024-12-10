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10.12.2024 в 15:10

ВТБ приобрёл «Почта Банк» за 36 млрд рублей

Деньги пойдут на развитие «Почты России»

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ВТБ выкупил долю «Почты России» в «Почта Банке» за 36 млрд руб. Эти деньги «Почта России» получит на своё развитие. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

Как ожидается, деньги от сделки поступят в декабре.

«Почта Банк» был запущен в начале 2016 года ВТБ и «Почтой России», им принадлежали одинаковые доли, две акции — председателю правления «Почта Банка» Александру Пахомову. В ноябре прошлого года «Почта Банк» попал под американские санкции.

В июле этого года сообщалось о намерении ВТБ консолидировать 100% акций «Почта Банка». В планах было закрыть сделку до конца 2024 года и присоединить кредитную организацию в январе 2026 года. В сентябре стало известно, что ВТБ намерен завершить расчёты по сделке до конца года.

ВТБ Почта России Сделка Почта Банк
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