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04.03.2025 в 10:15

Пользователи мобильного приложения ВТБ смогут восстановить доступ к нему по карте

Клиенты получили возможность разблокировать «ВТБ Онлайн» на Android с помощью NFC-карты

Пользователи смартфонов на Android смогут сами восстановить доступ к онлайн-банку «ВТБ Онлайн» без похода в отделение. Для этого нужно приложить банковскую карту с NFC-чипом к смартфону и создать новый код доступа. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Новая функция доступна для устройств с операционной системой Android 6.0 и выше. Ранее для восстановления доступа клиентам приходилось обращаться в отделение банка или звонить в техническую поддержку.

«Раньше, чтобы вернуть доступ к личному кабинету «ВТБ Онлайн», примерно половине клиентов приходилось идти в офис банка, а остальным — искать банкомат или звонить в контакт-центр. Теперь все гораздо проще и быстрее: достаточно приложить карту к смартфону, и вы снова сможете входить в онлайн-банк», — рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Кроме того, с помощью NFC можно разблокировать «ВТБ Онлайн», если до этого клиент сам заблокировал свой личный кабинет, опасаясь, например, мошенников.

В ВТБ также подчеркнули, что новый способ защиты исключает возможность входа в аккаунт посторонних, даже если мошенники знают данные карты — для восстановления доступа необходима физическая карта клиента.

Android ВТБ iOS ВТБ Онлайн
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