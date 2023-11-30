Уже слышали новый хит ВТБ?

ВТБ представил новый ролик в поддержку продукта «Кредитная карта». Он снят в необычном формате видеоклипа, в котором герои поют о преимуществах бесплатной кредитной карты.

Идея кампании построена на знакомом всем инсайте: даже в период распродаж нам всё равно приходится выбирать между «хочу» и «могу», и выбор делается, как правило, в пользу более доступной альтернативы.

С кредитной картой ВТБ больше не нужно соглашаться на меньшее, ведь с её выгодными условиями можно позволить себе всё что хочешь. Так родилась песня «Хочу-могу, могу-хочу», которая точно станет хитом ближайших распродаж!

Герои нового ролика уже пользуются повышенным кешбэком 20% за любые покупки, льготным периодом до 200 дней и снимают до 100 тыс. руб. наличными без комиссии.

Кампания стартовала во всех охватных каналах коммуникации: ТВ, диджитал, радио, наружная реклама.

Состав творческой группы

Банк ВТБ (клиент)

Руководитель департамента маркетинга и рекламы, старший вице-президент: Лариса Пономарева

Начальник отдела разработки креативных материалов: Светлана Брыкова

Менеджер отдела разработки креативных материалов: Елизавета Демидова

ГК «Родная Речь» (агентство)



Креативный директор: Вячеслав Евсеев

Старший копирайтер: Евгения Климова

Старший арт-директор: Стася Маркина

Директор группы по работе с клиентами: Светлана Кожевникова

Старший менеджер по работе с клиентами: Мария Славнова

Директор по стратегическому планированию: Наталья Иванова

Старший стратег: Александр Кудрявцев

Руководитель группы ТВ и производства: Оксана Северин

Продакшен: Hype

Режиссёр: Игорь Клепнев

Оператор: Андрей Краузов

Второй режиссёр: Франклин Оконнор

Художник-постановщик: Гриша Пушкин

Художник по костюму: Сабина Джалалова

Режиссёр монтажа: Юрий Тарханов

Композитор: Monoleak

Продюсер Hype: Лёша Якубенко

Ассистент продюсера: Ксения Дунда

Head of Post Production: Кирилл Макуха

CG: AdService