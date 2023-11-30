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18+
30.11.2023 в 10:00

Уже слышали новый хит ВТБ?

Так банк рассказал о преимуществах своей кредитной карты

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БАНК ВТБ ПАО | www.vtb.ru
erid:LjN8K2ix5

ВТБ представил новый ролик в поддержку продукта «Кредитная карта». Он снят в необычном формате видеоклипа, в котором герои поют о преимуществах бесплатной кредитной карты.

Идея кампании построена на знакомом всем инсайте: даже в период распродаж нам всё равно приходится выбирать между «хочу» и «могу», и выбор делается, как правило, в пользу более доступной альтернативы.

С кредитной картой ВТБ больше не нужно соглашаться на меньшее, ведь с её выгодными условиями можно позволить себе всё что хочешь. Так родилась песня «Хочу-могу, могу-хочу», которая точно станет хитом ближайших распродаж!

Герои нового ролика уже пользуются повышенным кешбэком 20% за любые покупки, льготным периодом до 200 дней и снимают до 100 тыс. руб. наличными без комиссии.

Кампания стартовала во всех охватных каналах коммуникации: ТВ, диджитал, радио, наружная реклама.

Состав творческой группы

Банк ВТБ (клиент)

Руководитель департамента маркетинга и рекламы, старший вице-президент: Лариса Пономарева
Начальник отдела разработки креативных материалов: Светлана Брыкова
Менеджер отдела разработки креативных материалов: Елизавета Демидова

ГК «Родная Речь» (агентство)

Креативный директор: Вячеслав Евсеев
Старший копирайтер: Евгения Климова
Старший арт-директор: Стася Маркина
Директор группы по работе с клиентами: Светлана Кожевникова
Старший менеджер по работе с клиентами: Мария Славнова
Директор по стратегическому планированию: Наталья Иванова
Старший стратег: Александр Кудрявцев
Руководитель группы ТВ и производства: Оксана Северин

Продакшен: Hype

Режиссёр: Игорь Клепнев
Оператор: Андрей Краузов
Второй режиссёр: Франклин Оконнор
Художник-постановщик: Гриша Пушкин
Художник по костюму: Сабина Джалалова
Режиссёр монтажа: Юрий Тарханов
Композитор: Monoleak
Продюсер Hype: Лёша Якубенко
Ассистент продюсера: Ксения Дунда
Head of Post Production: Кирилл Макуха
CG: AdService

ВТБ банк ВТБ рекламная компания хочу могу «Хочу-могу, могу-хочу»
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