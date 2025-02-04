Всемирный день борьбы против рака: какие акции запустили компании

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Компании рассказали Sostav, какие акции запустили в поддержку больных раком.

Оператор каршеринга «Делимобиль» предоставит подопечным благотворительного фонда «Онкологика» и их окружению возможность использовать ближайшие машины сервиса для поездок до места лечения и обратно. Компания посмотрит, насколько услуга будет востребована.

Кроме того, «Делимобиль» перечислит часть стоимости поездок 4 февраля в пользу «Онкологики». Деньги направят на поддержку взрослых онкопациентов и их близких, в том числе на развитие системных проектов.

Геосервис 2ГИС вместе с «Онкологикой» запустил проект, направленный на поддержку онкобольных и профилактику рака. За каждый километр, который пользователи 2ГИС в Москве пройдут с помощью пешеходного навигатора, компания перечислит 10 руб. в благотворительный фонд. Принять участие в проекте можно в течение февраля.