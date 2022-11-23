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23.11.2022 в 18:10

Yappy выберет лицо новой рекламной кампании среди пользователей

В промо конкурса «Всегда говори YAP!» снялись Евгений Чебатков и Ульяна Пылаева

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Приложение коротких вертикальных видео Yappy объявило конкурс «Всегда говори YAP!», в рамках которого выберет лицо новой федеральной рекламной кампании среди пользователей сервиса, сообщили в компании.

В качестве промо конкурса бренд выпустил ролик с участием комика Евгения Чебаткова и телеведущей Ульяны Пылаевой. Они призывают пользователей приложения «всегда говорить YAP! новым идеям».

Чтобы принять участие в конкурсе, до 11 декабря нужно зарегистрироваться в Yappy и выложить в соцсети ролики с хэштегом #говорюYAP, снятые по видеозаданиям от блогеров — их можно будет найти в ленте приложения.

Выбирать победителя будут амбассадоры видеоплатформы Саша Стоун и Анна Хилькевич, а также Ульяна Пылаева, Евгений Чебатков, Анет Сай, Евгений Крицкий и другие блогеры и звёзды.

Конкурсы Промо видеоролик Yappy Чебатков Пылаева
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