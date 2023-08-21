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21.08.2023 в 16:25

В Госдуме предложили на три года отменить плату за парковку для новых отечественных машин

Мера поможет «оживить российский автопром», а также сделает «привлекательными» отечественные автомобили

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил на три года отменить плату за парковку для новых отечественных автомобилей. С такой инициативой депутат обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщают «РИА Новости».

«Прошу Вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%, и в случае её поддержки поручить профильным органам исполнительной власти закрепить указанную льготу на законодательном уровне», — указывает в обращении парламентарий.

Даванков отметил, что похожие меры используются за рубежом. По его словам, в Германии и Франции владельцы электромобилей могут бесплатно парковаться и ездить по выделенным полосам для общественного транспорта.

Бесплатная парковка, по мнению депутата, сможет «оживить российский автопром», а также сделает «привлекательными» отечественные автомобили. «Я предлагаю такой стимул создать. Просто и понятно: купил российское авто — три года паркуешься бесплатно», — сказал Даванков.

Парламентарий также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства и что нужно стремиться к развитию отечественных брендов автомобилей.

Госдума Владислав Даванков
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