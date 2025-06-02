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18+
02.06.2025 в 18:15

МТС Exolve представили возможности коммуникационных сервисов для МСП на ЦИПР-2025

Платформенное решение развернуто и зарезервировано в собственных дата-центрах в России

фото МТС Exolve

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, в рамках проходящей конференции ЦИПР-2025 представил новые возможности коммуникационных сервисов для среднего и малого бизнеса. Об этом Sostav рассказали в компании.

По словам разработчиков, платформа МТС Exolve, предназначенная для создания собственных приложений для взаимодействия с клиентами, обеспечивает «бесшовную» интеграцию с порталом «Госуслуги» и системами электронного документооборота (ЭДО). Таким образом, бизнес любой правовой формы — включая физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) — может самостоятельно подписывать договоры на платформе МТС Exolve, не прибегая к штату ИТ-специалистов, что особенно актуально для представителей среднего и малого предпринимательства.

Функционал платформы МТС Exolve объединяет в себе виртуальные АТС, роботов и решения Telecom API, предоставляя сервисы, среди которых: SMS-рассылки, авторизованный вызов, HLR-запросы, распознавание автоответчиков и автоинформаторов, транскрибация и синтез речи, а также «Защита номера».

По словам разработчиков, основные компоненты платформы МТС Exolve, такие, как модуль ядра, управление голосовыми и текстовыми сообщениями, созданы и контролируются командой разработчиков компании. Платформенное решение развернуто и зарезервировано в собственных дата-центрах, все данные хранятся на серверах в России, а набор средств разработки (SDK) и развернутая API-документация, размещенные в открытом доступе на МТС Exolve для разработчиков, дают дополнительные инструменты для создания собственных сервисов.

«МТС Exolve»
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