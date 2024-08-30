Платформа VOX стала единственным оператором рекламы на площадках АНО «Национальные приоритеты»

Платформа VOX, входящая в AdTech экосистему Hybrid, заключила соглашение об эксклюзивном сотрудничестве с АНО «Национальные приоритеты». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

С сентября VOX станет единственным партнёром, через которого можно будет запускать рекламные кампании на порталах «Национальные проекты России» и «Объясняем.рф». Их общая аудитория составляет 18 млн человек в месяц. Также платформе VOX станут доступны обезличенные данные о посетителях указанных ресурсов.

В ближайшем будущем в экосистеме Hybrid можно будет таргетироваться на аудиторию порталов государственного значения. Размещения будут обогащаться данными из Hybrid DMP в совокупности с аналитикой метрик внимания и AI-алгоритмами. Последние помогут распознавать изображения и текст для категоризации статей, формирования таргетингов, персонализации креативов и их подстраивания под контент ресурсов АНО «Национальные приоритеты».

В пресс-службе VOX подчеркнули, что на госпорталах ограничено число рекламных мест. Это обеспечивает видимость креативов и меньшую конкуренцию.

Совместная работа VOX и АНО позволит показывать посетителям сайтов полезную релевантную рекламу, а рекламодателям — стать заметнее. Стороны сосредоточены на создании имиджевого медиаресурса. Все размещения будут контролироваться на соответствие политики порталов. Так, нельзя будет подавать объявления о вредных для здоровья продуктах.

Получить доступ к рекламе на порталах «Национальные проекты России» и «Объясняем.рф» можно будет через VOX. В перспективе размещение на сайтах будет открыто для клиентов, самостоятельно работающих на Hybrid Platform.

Григорий Новиков, директор по развитию в АНО «Национальные приоритеты»: Нашим приоритетом стал выбор партнёра, технологии и инфраструктура которого позволят нам продавать не просто баннерные места, а интегрировать наши порталы в брендформанс-стратегию и имиджевые цели рекламодателей. VOX открывает для нас AdTech-экосистему Hybrid, с доступом к собственным SSP, DSP и DMP. Экосистема закрывает все потребности маркетинговой воронки — от медийной до перформанс-рекламы.