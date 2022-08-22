«Восход» снял рекламу «второму банку для клиентов»

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) представил новую рекламную кампанию. Команда агентства «Восход» в креативе сделала акцент на позиционировании «второго банка» — такой осознанный выбор делают клиенты после первого опыта пользования банковскими продуктами.

Для большинства клиентов УБРиР — это не первый банк, а, скорее, результат поиска более выгодных и удобных финансовых услуг. Эта особенность восприятия стала инсайтом для рекламной кампании, отметили Sostav в агентстве.

В роликах креаторы показали разницу между импульсивным первым опытом (первый поцелуй, получение диплома о первом высшем образовании) и осознанным «вторым выбором», когда полученный ранее опыт приходит на помощь.

Антон Рожин, креативный директор РА «Восход»: Обычно все хотят быть первыми. Называться «вторым» у нас не принято, хотя это честная и достойная позиция, а правдивость подкупает.

Кампания стартует 22 августа на ТВ и в диджитал-формате. Она состоит серией из трёх роликов — имиджевого и двух продуктовых про дебетовую карту MyLife и потребительские кредиты.

В УБРиР считают, что такой честный и открытый диалог с аудиторией будет бесспорно вызывать симпатию и лояльность аудитории.

Олеся Калмыкова, директор департамента маркетинга банка УБРиР: Порой, выбирая сервис, партнера, занятие, мы с первого раза не до конца понимаем, что для нас важно. Время и практика помогают более осознанно принимать решения. Так и про банки: в какой-то момент мы обнаруживаем, что первого уже недостаточно. Приходит время выбирать другой. Часто второй банк становится удобнее и ближе первого.

Ранее стало известно, что «Восход» станет креативным партнёром совместного с Минцифры проекта по повышению киберграмотности россиян. Кроме того, в агентстве показали дом мечты от Expostroy.

Состав творческой группы:

Уральский банк реконструкции и развития (клиент)

Директор департамента маркетинга: Олеся Калмыкова

Директор центра креатива и дизайна: Тимур Салихов

Директор Центра рекламного продвижения: Наталья Глотова

Начальник отдела креатива и дизайна: Леля Швенк

Восход (агентство)

Daddy’s Film (продакшн)

Режиссёр: Татьяна Суровцева (Гулина)

Оператор: Филипп Южанин

Генеральный продюсер: Егор Соломатин

Продюсер: Максим Малахов

Ассистент продюсера: Назар Касеев

Второй режиссёр: Людмила Верейкина

Директоры съёмочной группы: Дмитрий Димчевский и Михаил Гоглов

Кастинг-директор: Анна Теленова

Локейшн-менеджеры: Владимир Кравченко и Алексей Лапин

Художник-постановщик: Дмитрий Онищенко

Ассистент художника-постановщика: Грета Исагулова

Ассистент режиссера по реквизиту: Александр Лебедев

Художник по костюму: Елена Литвинюк

Ассистент художника по костюму: Дарья Краева

Художник по гриму: Роксана Эльбонова

Ассистент художника по гриму: Алена Семенцова

Продюсер пост-продакшен: Ася Болотина

Монтаж: Кирилл Пискарев

Цветокоррекция: Андрей Бушмин