«Восход» снял рекламу «второму банку для клиентов»

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) представил новую рекламную кампанию. Команда агентства «Восход» в креативе сделала акцент на позиционировании «второго банка» — такой осознанный выбор делают клиенты после первого опыта пользования банковскими продуктами.
Для большинства клиентов УБРиР — это не первый банк, а, скорее, результат поиска более выгодных и удобных финансовых услуг. Эта особенность восприятия стала инсайтом для рекламной кампании, отметили Sostav в агентстве.
В роликах креаторы показали разницу между импульсивным первым опытом (первый поцелуй, получение диплома о первом высшем образовании) и осознанным «вторым выбором», когда полученный ранее опыт приходит на помощь.
Антон Рожин, креативный директор РА «Восход»:
Обычно все хотят быть первыми. Называться «вторым» у нас не принято, хотя это честная и достойная позиция, а правдивость подкупает.
Кампания стартует 22 августа на ТВ и в диджитал-формате. Она состоит серией из трёх роликов — имиджевого и двух продуктовых про дебетовую карту MyLife и потребительские кредиты.
В УБРиР считают, что такой честный и открытый диалог с аудиторией будет бесспорно вызывать симпатию и лояльность аудитории.
Олеся Калмыкова, директор департамента маркетинга банка УБРиР:
Порой, выбирая сервис, партнера, занятие, мы с первого раза не до конца понимаем, что для нас важно. Время и практика помогают более осознанно принимать решения. Так и про банки: в какой-то момент мы обнаруживаем, что первого уже недостаточно. Приходит время выбирать другой. Часто второй банк становится удобнее и ближе первого.
Ранее стало известно, что «Восход» станет креативным партнёром совместного с Минцифры проекта по повышению киберграмотности россиян. Кроме того, в агентстве показали дом мечты от Expostroy.
Состав творческой группы:
Уральский банк реконструкции и развития (клиент)
Директор департамента маркетинга: Олеся Калмыкова
Директор центра креатива и дизайна: Тимур Салихов
Директор Центра рекламного продвижения: Наталья Глотова
Начальник отдела креатива и дизайна: Леля Швенк
Восход (агентство)
Daddy’s Film (продакшн)
Режиссёр: Татьяна Суровцева (Гулина)
Оператор: Филипп Южанин
Генеральный продюсер: Егор Соломатин
Продюсер: Максим Малахов
Ассистент продюсера: Назар Касеев
Второй режиссёр: Людмила Верейкина
Директоры съёмочной группы: Дмитрий Димчевский и Михаил Гоглов
Кастинг-директор: Анна Теленова
Локейшн-менеджеры: Владимир Кравченко и Алексей Лапин
Художник-постановщик: Дмитрий Онищенко
Ассистент художника-постановщика: Грета Исагулова
Ассистент режиссера по реквизиту: Александр Лебедев
Художник по костюму: Елена Литвинюк
Ассистент художника по костюму: Дарья Краева
Художник по гриму: Роксана Эльбонова
Ассистент художника по гриму: Алена Семенцова
Продюсер пост-продакшен: Ася Болотина
Монтаж: Кирилл Пискарев
Цветокоррекция: Андрей Бушмин