«Волна» в пилоте, оплата голосом и левел-ап в сфере борьбы с мошенниками

На ПМЭФ гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин рассказал «Известиям» о готовящихся обновлениях в сфере платежей. В первую очередь Дубынин поделился важными новостями из мира технологий.

Ожидается, что в ближайшие кварталы 2025 года станет доступна платежная система «Волна», которая придет на замену отказавшим у большей части россиян NFC-системам. Технология будет работать на базе Bluetooth и позволит пользователям Android и IOS оплачивать товары и услуги бесконтактно, как в старые добрые времена. В данный момент «Волна» находится на стадии пилотного запуска — несколько банков уже отчитались НСПК об успехах по части эквайринга.

Кроме того, Дубынин рассказал о разработке НСПК системы голосовой оплаты через умную колонку. Планируется, что таким образом люди смогут оплачивать услуги связи, ЖКХ и даже детские сады. Прототип представили НСПК совместно с «МТС Банком».

Говоря о биометрической оплате, Дубынин сообщил, что во второй половине 2025 года планируется объединение сервисов НСПК с «оплатой улыбкой» от «Сбера». Это подарит пользователям возможность свободно подходить к выбору банка, не опираясь на технологическое превосходство одного из них.

Также Дубынин рассказал о важном шаге в сторону доступа к оплате рублем заграницей — расширении использования универсального QR-кода и оплаты по СБП не только в России, но и зарубежом.

В ответ на угрозы мошенничества, НСПК запустила сервис заморозки платежей на токенизированные карты. Уже более 20 банков подключились к этой система, что помогает пользователям вовремя остановить незаконные транзакции.