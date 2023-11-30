Областная дума разрешила переименовать Волгоград в Сталинград при желании жителей

Депутаты Волгоградской областной думы приняли поправки в закон об административно-территориальном устройстве региона. Документ позволяет переименовать Волгоград в случае проведения областного референдума. Об этом сообщила пресс-служба думы.

Изменения направлены на то, чтобы совершенствовать правовой механизм присвоения наименований населённым пунктам, их переименования и выявления мнения жителей об этих процедурах.

«Данным законом мы не принимаем решение о переименовании города Волгограда и не объявляем референдум, мы совершенствуем механизм учёта мнения граждан при присвоении наименований населённым пунктам, а также их переименовании», — уточнил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.

Согласно закону, вопрос о переименовании населённых пунктов рассматривают, учитывая мнение населения, выраженное на местном референдуме. А при рассмотрении предложения о переименовании Волгограда — с учётом мнения жителей всего региона на областном референдуме.