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18+
04.06.2025 в 11:35

Во Франции закрылся PornHub

Сервис решил, что требования властей противоречат его принципам

Во Франции заблокирован доступ к целому ряду популярных в стране порносайтов. Канадская компания Aylo, владеющая PornHub, YouPorn и RedTube ушла со второго по значимости для себя рынка, сообщает ВВС.

Дело в том, что власти Франции в прошлом году приняли закон о безопасности и регулировании цифрового пространства. Согласно документу, на сайтах категории 18+ обязательно требуется верификация пользователей с подтверждением возраста. Верифкация должна проходить с помощью цифрового ID или банковской карты.

Французский регулятор счел, что инструменты Aylo недостаточно эффективны. Так, ежемесячно сайты компании посещают 2,3 млн несовершеннолетних. В Aylo подтверждают неэффективность своей системы безопасности, называя ее даже опасной для самих граждан, так как она нарушает их права на неприкосновенность частной жизни. PornHub, YouPorn и RedTube отказываются работать в этом правовом поле и решают уйти из страны, говорится в сообщении Aylo.

Ранее Pornhub заблокировал доступ к своему контенту в американском штате Техас в знак протеста против закона о проверке возраста пользователей на порносайтах.

Pornhub
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