Власти предложили бизнесу налоговые льготы при деофшоризации

Власти предложили российскому бизнесу налоговые льготы, защиту российских акционеров, упрощение переезда в спецрайоны, а также донастройку регулирования международных фондов в рамках деофшоризации, сообщает РБК со ссылкой на документ, утверждённый первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Предложенный план должен ускорить перевод активов отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию и направлен на повышение привлекательности российских специальных административных районов (САР) через расширение механизма управления российским лицом, минуя контролируемую иностранную компанию (КИК), судебный порядок раздельной выплаты дивидендов (прибыли), а также ряд других мер, отметил в разговоре с изданием первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов. По его словам, инициативы помогут решить 90% проблем в корпоративном управлении, часть предложений уже внесены в Госдуму, и авторы надеются, что их удастся принять уже в текущем году.

Что касается тематического блока плана, посвящённого налоговому регулированию, то он включает в себя компенсации бизнесу при разрыве соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Кроме того, указана необходимость введения «особого налогового режима», связанного с получением физическими и юридическими лицами акций с нейтральными налоговыми последствиями. Так же планом предусматривается введение специального режима налогообложения личных фондов, а также изменение налогового режима международных фондов в САР, исключающее двойное налогообложение.

Авторы плана предлагают внедрить механизм непризнания и неприведения в исполнение решений судов зарубежных государств, если они при рассмотрении дела исходили из того, что международная компания является иностранным юрлицом. Также предлагается установить особенности принятия (или признания принятым) решения зарубежной компании о переезде в специальные административные районы, а также отменить требования по регистрации не более трёх юрлиц в одном офисе на территории САР.

Также в плане есть блок с мерами, которые касаются защиты прав отечественных акционеров холдингов. Он включает в себя разработку механизма раздельной выплаты дивидендов, а также механизм перевода публичных и непубличных иностранных холдинговых компаний в российскую юрисдикцию.

Кроме того, планом предусматривается расширение механизма восстановления корпоративного управления отечественными компаниями, минуя контролируемые иностранные организации, зарегистрированные на территории недружественных стран.