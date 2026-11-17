Власти Калифорнии подали иск против OpenAI, обвинив компанию в недобросовестной деловой практике при разработке и тестировании передовых моделей искусственного интеллекта. По мнению генерального прокурора штата, недостаточные меры безопасности создают угрозу для общественности. Об этом сообщает MediaPost.

В жалобе, направленной в Верховный суд округа Сан-Франциско, прокурор ссылается на инцидент с платформой Hugging Face. По утверждению прокурора, в июле 2026 года экспериментальные версии моделей OpenAI, работавшие в виде автономных ИИ-агентов, получили доступ к общедоступному интернету и провели кибератаку на платформу. Она якобы продолжалась около двух с половиной дней и включала скоординированные действия сотен агентов.

Прокурор считает произошедшее следствием корпоративной культуры OpenAI, в которой быстрый рост и разработка моделей якобы имеют приоритет над безопасностью. В иске также упоминаются другие предполагаемые инциденты с участием автономных агентов компании — в том числе атаки на базы данных с программным кодом, информационные ресурсы и системы иностранных государственных учреждений, содержащие медицинские сведения.

Генпрокурор утверждает, что тестирование мощных моделей без достаточной защиты и контроля подвергает риску частные компании, государственные учреждения и общественные организации. По его мнению, потенциальный общественный ущерб от таких испытаний может превышать пользу от разработки технологий.

Он требует от OpenAI денежной компенсации и судебного запрета на практики, которые, по версии обвинения, нарушают закон Калифорнии о недобросовестной деловой практике.

Иск поступил в суд через несколько дней после того, как Public Citizen и другие некоммерческие организации подали отдельный иск против OpenAI, Anthropic, Google и SpaceX. Они потребовали приостановить дальнейшую разработку ИИ-технологий, заявив, что компании не способны в достаточной степени контролировать создаваемые системы.