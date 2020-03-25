Владимир Путин подготовил экстренное обращение к жителям России из-за коронавируса

В ближайшие несколько часов президент РФ Владимир Путин выступит по телевидению с экстренным обращением к жителям России в связи с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря государства Дмитрия Пескова пишут «Ведомости».

Точное время начала трансляции обращения неизвестно. Песков заявил, что президент дописывает свою речь. Необходимость обращения стала понятна вчера во время посещения больницы в поселке Коммунарка, где находятся зараженные COVID-19 пациенты.

Вчера также состоялось совещание с участием руководства правительства, ЦБ и администрации президента. На нем обсуждались вопросы поддержки граждан и экономики страны в условиях «непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса».

В последние сутки в России выявлено еще 163 инфицированных гражданина. Общее число заболевших в России коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 658 человек в 55 регионах страны. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что после выздоровления домой были выписаны 29 человек. Режим самоизоляции соблюдают около 112 000 человек.