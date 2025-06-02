Владимир Корицкий ушел с поста гендиректора Solar Staff

Генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий в конце мая 2025 года покинул должность, которую занимал с июня 2024 года. Совет акционеров компании назначил новым генеральным директором Романа Шинкаренко. Об этом Sostav сообщили в Solar Staff.

Корицкий отвечал за развитие продукта и бренда, стратегическое направление компании, а также внедрение новых решений для B2B-клиентов. Ранее он более 20 лет работал в ключевых hr-tech компаниях России и Европы, в частности, занимал руководящие позиции в HeadHunter, «Авито Работа» и «Работа.ру». Под его руководством Solar Staff прошел реструктуризацию и подготовку к следующему циклу роста.

На новом этапе управление вернется к Роману Шинкаренко. Он участвовал в проектировании архитектуры Solar Staff с момента начала работы на российском рынке, руководил развитием документооборота и интеграций. Его техническое видение и опыт работы с enterprise-контрактами позволят ускорить трансформацию платформы и сократить time-to-value для клиентов, уверены в Solar Staff.

Роман Шинкаренко, СЕО Solar Staff: Я благодарен акционерам за доверие. Буду стремиться делать сложные вещи проще. Начну с тарифов: теперь Solar Staff стоит от 3% для работы с любыми исполнителями — вне зависимости от их налогового статуса или страны проживания.

В Solar Staff также отметили, что за последние два года сервис расчетов с фрилансерами показал свою эффективность именно для корпораций, проводящих цифровую трансформацию занятости и внедряющих проектный подход к выполнению работ. Следующий этап — глубокая кастомизация под процессы enterprise-компаний и white-label-решения, запуск которых запланирован на сентябрь-ноябрь 2025 года.

Напомним, год назад Solar Staff выделил часть бизнеса для продвижения на рынках США, Великобритании и Европы. Компания получила название Mellow. Под управлением Solar Staff остался только российский бизнес.