Владелец Vans будет заниматься оптовыми поставками

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (владелец брендов Vans, The North Face и др.) намерен закрыть свои магазины в России, а местное подразделение перевести на оптовые поставки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчётность российского подразделения компании ООО «ВФ Си-Ай-Эс».

В документе указано, что в России последние магазины Vans закрылись весной 2023 года.

VF Corporation открыла торговые точки под брендом Vans в 2020 году, выкупив работающие под этой маркой магазины у своего франчайзи A3 Retail Group. В Санкт-Петербурге и Москве работало 12 магазинов, но после начала СВО в марте прошлого года VF Corporation прекратила оптовые поставки, продажи в интернете и в рознице.

Выручка ООО «ВФ Си-Ай-Эс» по итогам прошлого года составила 1,36 млрд руб., что на 50,8% меньше, чем годом ранее. Чистый убыток российского подразделения достиг 306,97 млн руб. против прибыли в 420 млн руб. в 2021 году.

Производят продукцию компании на предприятиях в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме, странах ЕС, а поставщиком указана швейцарская VF International SAGL. Указанные бренды не подпадают под санкции Евросоюза, которые запрещают поставки одежды в России дороже €300 за единицу товара.

По словам, гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, продолжение работы на рынке в качестве партнёра-дистрибутора даёт возможность VF Corporation поддержать известность собственных брендов как минимум через представленность в мультибрендовых сетях и сохранить обороты бизнеса.

Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию Дания Ткачева отмечает, что в настоящий момент работа собственной розничной сети магазинов или онлайн-продажи грозят бренду бойкотированием на иных рынках.

Директор инфраструктурного ритейла и представления интересов арендаторов CORE.XP Евгения Прилуцкая считает, выгода заключается в том, что риски разделены: производитель отвечает за продукцию, её количество и качество, а оптовый покупатель — за сбыт.

В 2022 году многие бренды ушли из России. Немецкая компания Adidas закрыла магазины в России и приостановила работу интернет-магазина. Adidas рассматривает возможность передачи своего российского подразделения иностранному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате.