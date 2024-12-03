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03.12.2024 в 15:40

Владелец телеканала «Спас» пожаловался в SEC на Alphabet

Фонд православного телевидения обвинил компанию в сокрытии от акционеров сведений о долгах

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НКО «Фонд православного телевидения», владеющая телеканалом «Спас», обвинила материнскую компанию Google — Alphabet Inc. — в сокрытии от акционеров сведений о долгах перед российскими телеканалами. Фонд направил заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет РБК.

В заявлении указано, что Alphabet в рамках публичной отчётности скрыла данные об объёме и характере своих финансовых обязательств перед российскими телеканалами. Таким образом компания вводит своих акционеров в заблуждение.

Речь идёт о том, что Alphabet публично не раскрыла данные о судебных разбирательствах против своих структур Google Inc. и Google International Inc. в РФ, а также судебные предписания в ряде юрисдикций, где идут процессы о признании российских судебных решений. Долг «дочки» Google — ООО «Гугл» — перед российскими телеканалами по судебной неустойке составляет 8 ундециллионов руб.

SEC обязывает компании, чьи бумаги торгуются на биржах США, направлять достоверную и полноценную информацию. Согласно американскому законодательству, упущение существенного факта при предложении или продаже ценных бумаг является незаконным.

Google Телеканалы Спас SEC
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