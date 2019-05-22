Владелец «Пятерочки» договорился с курьерским сервисом для доставки интернет-заказов

Доставкой интернет-заказов в магазины X5, включая постаматы, займется компания «Курьер Сервис Экспресс» (КСЭ), сообщается на официальном сайте ритейлера.

Курьерская служба охватит магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», а также будет выезжать непосредственно на дом к заказчикам. Это соглашение было подписано в рамках выставки ECOM Expo 2019.

Соглашение говорит о формировании полного цикла сбора и доставки интернет-заказов из терминалов КСЭ в постаматы и пункты выдачи заказов. Доставка будет осуществляться посредством логистического решения Х5 ОМНИ через собственные сортировочные центры компании. Также у покупателя появится дополнительная услуга доставки заказов курьерами КСЭ до двери получателя.

Артем Холин, директор по логистике и операциям Х5 ОМНИ: Сотрудничество с «Курьер Сервис Экспресс» — это еще один важный шаг в развитии наших почтовых сервисов для покупателей. Реализация проекта предполагает интеграцию IT-систем обоих партнеров: информация о доставке и выдаче заказов КСЭ будет отражаться в технологической платформе X5 ОМНИ. Технологическая платформа почтовых сервисов Х5 ОМНИ объединяет IT-системы Х5, учетную систему ОМНИ (OMS, WMS, TMS) и шину API-интеграции с участниками рынка электронной коммерции. Производительность платформы рассчитана на обработку до одного миллиона отправлений в сутки. К концу 2020 года почтовые услуги будут представлены в подавляющем большинстве магазинов Х5.

Владимир Виноградов, коммерческий директор КСЭ: Результатом нашего партнерства с X5 Retail Group станет создание совместных сервисов — услуги «последней мили», предполагающей доставку интернет-заказов, посылок и корреспонденции конечному получателю одним из наиболее оптимальных для него способов. Х5 имеет огромную сеть торговых точек, во многих из которых есть постаматы и ПВЗ. Благодаря этому клиент может получить предназначенное ему отправление в удобное время, в удобном месте и по выгодной цене. Это позволит нам сделать процесс получения заказов еще более комфортным для наших клиентов, ведь мы стремимся не только расширять географию присутствия «Курьер Сервис Экспресс», но и предлагать при этом выгодные условия и сервис высокого уровня.

Игорь Плетнев, директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group: X5 стремится максимально использовать потенциал сети магазинов и свои логистические возможности для создания общенациональной сети доставки посылок в России. Развитие новых почтовых сервисов строится преимущественно на базе партнерств с участниками рынка электронной коммерции, обладающими необходимыми компетенциями. 2 400 магазинов группы уже оборудованы точками выдачи посылок, включая 47 кассовых узлов магазинов «Пятёрочка» и 21 аптечный пункт выдачи заказов. Ежедневно в магазинах Х5 выдается более 7 тысяч посылок. Данные опроса 4 000 покупателей «Пятёрочек», в которых работают постаматы, говорят о большом потенциале услуги — 20% опрошенных покупателей уже воспользовались сервисом, 74% считают его удобным и будут им пользоваться.

О желании ритейлера создать службу доставки заказов было известно еще год назад, а воплотилась она в апреле текущего года. Напомним, недавно X5 Retail Group объявила об обновлении концепции «Пятерочек».