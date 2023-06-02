«Вкусвилл» выходит на рынок Казахстана

«Вкусвилл» запустил доставку товаров в торговые сети Казахстана, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ритейлера. Также в системе «СПАРК-Интерфакс» появился домен kz-vkusvill.ru, зарегистрированный в мае.

Компания заверила, что с помощью сайта потенциальные партнёры смогут оформить заказы по доставке товаров в Казахстан. Во «Вкусвилле» также сообщили, что начали сотрудничать с местными компаниями — АЗС Q-Store, сетью «Кинопарк», маркетплейсом Megapit, которые получают товар через дистрибутора Brandpoint. Возможно скоро продукция ритейлера появится на полках магазинов сетей Green Bean и «Юбилейный».

Продукция в Казахстане ориентирована прежде всего на россиян, которые после объявления частичной мобилизации покинули Россию, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он утверждает, что компания сможет найти своих местных клиентов, но на это нужно время. По словам независимого эксперта Ирины Болотовой, ниша продажи продуктов здорового питания в Казахстане остаётся открытой.

«Вкусвилл» уже работал на рынках стран СНГ. Например, в декабре 2022 года совместно с сервисом доставки Boxberry он запустил доставку продуктов в Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию и Таджикистан. Компания тогда сообщала о том, что заказы будут формироваться на одном из складов в Москве, и Boxberry доставит их либо на дом клиентам, либо в своё ближайшее отделение Стоимость и время будут зависеть от региона, в среднем доставка займёт от 3 до 10 дней.