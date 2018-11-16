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«Вкусвилл» установит автоматы с едой в школах

16.11.2018 в 11:40

Сеть масштабирует проект после удачного эксперимента с размещением вендинговых аппаратов на станциях МКЦ

Depositphotos

Торговая сеть «Вкусвилл» ведет переговоры со школами Москвы об установке в их помещениях вендинговых аппаратов со снеками, сэндвичами, соками и молочными продуктами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании Марину Пурим.

«Мы заинтересованы в том, чтобы дети могли иметь возможность здорового перекуса во время занятий. Если проект будет успешным, мы распространим его и за пределы столицы», — рассказала Пурим.

В планах компании стоит также установка автоматов в столичных вузах, торговых центрах и офисах. Стоимость установки каждого эксперты ранее оценивали примерно в 400 тыс. руб. В компании рассчитывают, что в перспективе двух лет на вендинговую торговлю будет приходиться около 1% ее выручки.

О перспективах развития вендинговой торговли во «Вкусвилле» задумались после экспериментального запуска автоматов на станциях МЦК. К концу этого года там должно появиться 96 аппаратов.

По прогнозу «Infoline-Аналитики», за 2018 год оборот «Вкусвилла» может достичь около 50 млрд руб. Таким образом, в год от вендинга ритейлер может получать как минимум 500 млн руб. Кроме того, выходя на вендинговый рынок, «Вкусвилл» помимо дополнительного источника дохода получает также инструмент продвижения своего бренда. А в перспективе «Вкусвилл» может стать одним из крупнейших вендинговых операторов в России, сформировав на рынке новую нишу — экологичной и полезной продукции.

ВкусВилл
Ритейл
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