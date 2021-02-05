«Вкусвилл» начнет поставлять готовые обеды в частные садики и школы

«Вкусвилл» договорился о поставках продуктов, в том числе готовых обедов и ужинов, в частные детские сады и школы Москвы. За счет проекта сеть рассчитывает увеличить ежедневный сбыт продукции и повысить лояльность аудитории, сообщает «Коммерсант».

По словам представителя «Вкусвилла», поставки продукции частным учебным заведениям идут в рамках развития b2b-направления, которое также включает работу с кинотеатрами, аптеками, АЗС, клиниками. При этом пока доля b2b-направления в структуре выручки небольшая, но его ценность — в возможности экспериментов с разными форматами и в разных регионах, куда компания пока не может выйти с магазинами, объяснил представитель ритейлера.

Партнер Deloitte Егор Метелкин полагает, что «Вкусвилл» тестирует бизнес-модель на частных школах, а в будущем рассчитывает зайти в государственные школы и детские сады. Источник издания на рынке знает, что «Вкусвилл» пока планирует начать работать в государственных учебных заведениях через автоматы по продаже еды, которые уже работают на станциях МЦК, в жилых домах и пр.

«Азбука вкуса» также поставляет продукты в несколько частных детских садов и школ в Москве и Санкт-Петербурге, однако речь идет не о готовой еде. Источник из числа федеральных сетей объясняет, что сотрудничество с частными учебными заведениями может быть выгодно крупным игрокам, в отличие от государственных школ, где главный фактор организации питания — низкая цена.

Ранее сообщалось, что «Вкусвилл» начнет продавать газировку, снеки и конфеты. Ассортимент интернет-магазина уже пополнился напитками Coca-Cola и Pepsi, конфетами Ferrero Rocher, сладостями фабрики «Ударница» и другой подобной продукцией.