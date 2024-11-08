«ВкусВилл» запустил проект по «загрибанию» отходов

«ВкусВилл» совместно со SPAWN запустил экопроект, благодаря которому одноразовая посуда и упаковка из смеси пластика и бумаги станет пищей для грибов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ретейлера.

Из-за тонкого пластикового покрытия на бумаге и картоне, которые сложно отделить друг от друга, невозможно отправлять на переработку фракции, остающиеся после походов в кафе «ВкусВилл». Такую упаковку используют для кофе, сэндвичей и десертов.

Теперь стаканчики, тарелки, подложки, пакеты и другую упаковку от продуктов «ВкусВилл» с маркировкой 80C/PAP, 81C/PAP, 82C/PAP, 83C/ PAP можно сдавать. Пилотный проект запущен в магазине торговой сети в Санкт-Петербурге.

Отходы без разделения на пластик и целлюлозу измельчают и смешивают с грибным мицелием — штаммом, запатентованным SPAWN. Получившуюся массу выкладывают в производственную форму и оставляют на 5 дней. За это время грибы растут, перерабатывая целлюлозное «тесто», и заполняют форму.

Затем изделие стабилизируют. В результате из одноразовой посуды можно вырастить светильник, вазу, арт-объекты, стройматериалы или контейнеры для приёма отработанных батареек.

Татьяна Ковалёва, менеджер экологических проектов «ВкусВилл»: Мы знаем, что многие из вас заботятся об окружающей среде. Но понимаем, что, перекусив, например, в нашем кафе, не всегда есть возможность правильно утилизировать одноразовые контейнеры. В кафе мы не можем использовать многоразовые тарелки из-за отсутствия нужных условий (например, посудомойка), а решение по переходу на 5 ПП не позволит качественно утилизировать пластик из-за того, что его необходимо будет предварительно вымыть — не все покупатели будут готовы к этому действию. Но мы нашли решение, благодаря которому теперь в магазине «ВкусВилл» можно сдать контейнеры и посуду. При этом мыть её не нужно — грибы съедят всё!

Дарья Токарева, гендиректор SPAWN: Наша компания много лет разрабатывала технологию переработки сложных в составе отходов при помощи уникальных грибов. SPAWN первой в мире научилась в буквальном смысле выращивать новые изделия в процессе такой необычной переработки. Мы рады запустить новый проект с таким осознанным партнёром, как «ВкусВилл». Приглашаем вас передать еду для грибов — а мы вырастим боксы для сбора батареек, которым можно будет пользоваться в ваших любимых магазинах «ВкусВилл»!

Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от обратной связи покупателей.