Вкусовые сосочки возвращаются: команда Contrapunto сняла новые ролики для «Чистой Линии»

«Чистая Линия» и Contrapunto выпустили продолжение истории о вкусовых сосочках. Успех зимнего флайта доказал, что идея работает и требует продолжения, поэтому забавные анимированные персонажи все там же — на языке, ждут, когда их порадуют. Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.

В рамках новой кампании были разработаны три ролика, которые построены на преимуществах каждого из сортов мороженого. Например, видео «Ночная жрица» раскрывает всю прелесть «Эскимо Российского» — настоящего пломбира с хрустящей шоколадной глазурью.

Пикантный креатив «Пломбир высокого полета» представил «Московскую лакомку» с ее воздушной текстурой.

А музыкальная анимация «Пломбиринка» рассказала о линейке ярких вкусов «Веселого Кактуса» с джемом и в яркой глазури с кусочками фруктов.

Алексей Павлов, старший арт-директор Contrapunto : Мы очень хотели сделать продолжение про вкусовые сосочки. Студия графики спрашивала нас, когда же наконец будет новая серия. Друзья и коллеги тоже хотели больше сосочков. Вот, наконец, спасибо «Чистой линии», у нас целых три новых эпизода, и мы надеемся на новый сезон!

Ирина Трошкова, представитель отдела маркетинга «Чистая Линия»:



Во время дебютной кампании с участием вкусовых сосочков наш креативный народ сгенерил множество пародий и шуток в TikTok и на YouTube. Профессиональное сообщество тоже бурлило обсуждениями. И мы решили запустить второй сезон сериала, чтобы снова подарить вкусовым сосочкам радость, а людям — беззаботную рекламу с юмором, ведь всем нам сегодня не хватает легкости и позитива. Кстати, создавать ролики было гораздо легче: такое ощущение, что персонажи сами очень соскучились по зрителям и подсказывали нам, что делать.

Ранее команда Contrapunto поделилась с Sostav подробностями разработки анимационных роликов, которые практически с момента их запуска завоевали популярность в соцсетях.