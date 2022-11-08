Сеть «Вкусно – и точка» сравнила кофе с его прошлым

Сеть «Вкусно — и точка» решила обыграть хейт в свою сторону. С момента открытия первых ресторанов предприятия под новым брендом блюда из меню регулярно сравнивают с их «предшественниками» от McDonald’s. Например, в соцсетях пользователи отмечали, что раньше кофе был вкуснее.

Этот инсайт лёг в основу забавного эксперимента — креаторы агентства Pichesky и маркетологи бренда буквально решили повернуть время вспять, чтобы сравнить вкус того самого кофе. В рамках трёх серий промокампании авторы проекта планировали доказать, что у напитка после локализации и перезапуска под новым брендам сохранились вкус, рецептура и даже кофемашины.

Главными героями эксперимента стали сотрудники «Вкусно — и точка». Близнецы Даня и Никита предложат гостям сети выбрать, чей кофе лучше. Многое поменялось, а кофе остаётся «тем самым», напомнили им персонажи различных исторических эпох.

Кроме того, в финальном эпизоде проекта можно заметить обновления в упаковке напитка — стаканчик обрёл брендинг в ярком цвете.

«Вкусно — и точка» в момента своего перезапуска активно использует приём «тот самый». Например, ранее в рекламе сети от ГК «Родная речь» сравнили бургеры.