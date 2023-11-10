«В мире Зубастиков»: Николай Дроздов рассказал о новых игрушках от «Вкусно — и точка»

В детских наборах «Кидз Комбо» от «Вкусно — и точки» появились новые игрушки — Зубастики. К их презентации компания выпустила рекламный ролик, который озвучил учёный-зоолог, биогеограф и телеведущий, известный по программе «В мире животных», Николай Дроздов. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании

Николай Николаевич, признанный советский и российский телеведущий, стал проводником в мир «Зубастиков» и благодаря своему уникальному стилю озвучки познакомил детей поближе с персонажами новой коллекции.

В коллекцию вошли шесть фигурок животных: Медвежонок, Волчонок, Котёнок, Мышонок, Панда и Ёжик. Все они выполнены в форме мячей, которые при игре раскрываются и показывают зубки. Новая серия игрушек уже представлена во всех предприятиях сети и будет доступна до середины декабря.

К запуску «Зубастиков» компания также подготовила четыре онлайн-игры с дополненной реальностью (AR): «Баскетбол», «Шары», «Крот» и «Сачок».

Все игры предлагают ребёнку использовать камеру телефона, чтобы разместить героев в окружающем пространстве и повзаимодействовать с ними. Игры доступны при считывании смартфоном QR-кода, размещённого на коробке «Кидз Комбо».

Екатерина Гладникова, директор по бренду, стратегии и исследованиям «Вкусно — и точка»: В конце лета мы запустили первую коллекцию игрушек с «Лео и Тиг». Она показала, что дети ждали наши игрушки и продолжают приходить за новыми героями. Только за два месяца компания продала более двух миллионов игрушек по всей стране — эти показатели по продажам значительно выше, чем у последней коллекции предшественника. Уверена, что наши маленькие гости оценят «Зубастиков» и с радостью соберут всю коллекцию героев.

В конце августа в «Кидз Комбо» во «Вкусно — и точка» появились игрушки. Героями первой коллекции стали персонажи российского мультсериала «Лео и Тиг». В коллекцию вошло 12 уникальных фигурок.