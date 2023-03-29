Чистый убыток «Вкусно — и точка» составил 11,3 млрд рублей в 2022 году

Выручка компании «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс») — операционной структуры «Вкусно — и точка» — снизилась на 2,3%, до 73,5 млрд руб., по итогам 2022 года. Компания завершила год с чистым убытком в 11,3 млрд руб. против прибыли более чем в 2 млрд руб. в 2021 году. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на финансовую отчётность «Системы ПБО».

Убыток от продаж компании составил 5,4 млрд руб., годом ранее показатель был на уровне 3,9 млрд руб.

Компания «ДВРП», которой принадлежат рестораны «Вкусно — и точка» на Дальнем Востоке получила выручку в 667,7 млн руб. за 2022 год. Рост год к году составил 3,6%. Чистый убыток компании составил 184,6 млн руб., убыток от продаж — 148,7 млн руб.

В пресс-службе «Вкусно — и точка» связали падение выручки с закрытием ресторанов с марта по июнь 2022 года. «Сравнение показателей 2022 года с 2021-м некорректно, так как предприятия сети не работали с середины марта до июня и постепенно переоткрывались вплоть до конца сентября. Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий, кроме того, не сразу были перезапущены все позиции меню и сервисы — к примеру, доставка», — пояснили «Прайму» в компании.

Во «Вкусно — и точке» также оотметили, что показатели января и февраля этого года выше, чем за аналогичный период 2022 года. «Что касается марта, то сравнивать показатели можно только с 2021 годом, за этот месяц «Вкусно — и точка» также показывает результаты выше, чем были у ушедшего бренда», — добавили в пресс-службе.

В марте 2022 года американская сеть фастфуда McDonald's приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем сети стал лицензиат компании Александр Говор. Сейчас бизнесмен управляет ресторанами под брендом «Вкусно — и точка».