«ВКонтакте» запустило Asia by VK

Asia by VK — новое направление «ВКонтакте», посвященное азиатской поп-культуре. В центре проекта — сообщество Asia by VK, объединяющее все виды контента и активности для поклонников k-pop, j-pop, аниме, дорам и других популярных жанров.

Пользователей ждут свежие новости, подборки видео, тематические плейлисты, премьеры и онлайн-трансляции фильмов и сериалов, концертов и интервью. Платформа также предложит образовательные материалы: видеолекции и карточки, посвященные азиатской культуре. Кроме того, для фанатов предусмотрены розыгрыши подарков и эксклюзивного мерча.

В рамках направления соцсеть планирует проводить совместные мероприятия с азиатскими знаменитостями, организовывать фестивали, концерты и встречи с кумирами.