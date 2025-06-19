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19.06.2025 в 14:30

«ВКонтакте» запустило Asia by VK

Благодаря новому направлению пользователи смогут следить за новостями и событиями азиатской культуры

Asia by VK  — новое направление «ВКонтакте», посвященное азиатской поп-культуре. В центре проекта — сообщество Asia by VK, объединяющее все виды контента и активности для поклонников k-pop, j-pop, аниме, дорам и других популярных жанров.

Пользователей ждут свежие новости, подборки видео, тематические плейлисты, премьеры и онлайн-трансляции фильмов и сериалов, концертов и интервью. Платформа также предложит образовательные материалы: видеолекции и карточки, посвященные азиатской культуре. Кроме того, для фанатов предусмотрены розыгрыши подарков и эксклюзивного мерча.

В рамках направления соцсеть планирует проводить совместные мероприятия с азиатскими знаменитостями, организовывать фестивали, концерты и встречи с кумирами.

Никита Ничкалюк, директор по маркетингу «ВКонтакте»:

К запуску направления Asia by VK мы подготовили анимационный ролик, где наши маскоты попадают в сеттинг азиатского фэнтези. Спотти, Персик и Спаркс одеты в традиционные костюмы восточных культур — японской, китайской и корейской. По сюжету герои пробуждают свирепого дракона — а он, вспомнив общее счастливое детство, становится их верным союзником. «ВКонтакте» давно поддерживает интерес аудитории к Азии, помогает тематическим авторам расти и запускает собственные проекты. Теперь у этой многомиллионной аудитории появился свой уютный мир, официальная резиденция — чтобы общаться и находить новых друзей, так же увлеченных азиатской культурой.

ВКонтакте VK аниме k-pop Asia by VK азиатская культура
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